Пресс-служба Усманова: "Предложений купить "Милан" не поступало"
Российский бизнесмен Алишер Усманов не собирается покупать "Милан".
"Господин Алишер Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов. Некоторые предложения серьезно анализируются и рассматриваются, некоторые - нет. Предложений о приобретении ФК "Милан" не поступало", - сообщили Soccernews.ru в пресс-службе Усманова.
Ранее сообщалось, что Усманов может воспользоваться финансовыми проблемами владельца "Милана" Ли Юнхуна, которые могут вынудить его продать клуб.
Не пропустите: Усманов может стать владельцем "Милана". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|75
|2
|Наполи
|29
|73
|3
|Рома
|29
|59
|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|29
|54
|6
|Милан
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|44
|8
|Сампдория
|28
|44
|9
|Фиорентина
|28
|41
|10
|Торино
|28
|36
|11
|Болонья
|29
|34
|12
|Удинезе
|28
|33
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|29
|15
|Сассуоло
|28
|27
|16
|Кьево
|28
|25
|17
|СПАЛ
|29
|25
|18
|Кротоне
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|28
|22
|20
|Беневенто
|28
|10