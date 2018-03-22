Пресс-служба Усманова: "Предложений купить "Милан" не поступало"

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Пресс-служба Усманова: "Предложений купить "Милан" не поступало"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не собирается покупать "Милан".

"Господин Алишер Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов. Некоторые предложения серьезно анализируются и рассматриваются, некоторые - нет. Предложений о приобретении ФК "Милан" не поступало", - сообщили Soccernews.ru в пресс-службе Усманова.

Ранее сообщалось, что Усманов может воспользоваться финансовыми проблемами владельца "Милана" Ли Юнхуна, которые могут вынудить его продать клуб.

Не пропустите: Усманов может стать владельцем "Милана". | http://soccernews.ru

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