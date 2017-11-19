Пресс-служба Усманова прокомментировала слухи о покупке "Андерлехта"

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Пресс-служба Усманова прокомментировала слухи о покупке "Андерлехта"

Пресс-служба  Алишера Усманова прокомментировала Soccernews.ru слухи о покупке "Андерлехта". Ранее сообщалось, что бизнесмен может выкупить контрольный пакет акций бельгийского топ-клуба.

"Отвечая на запросы со стороны прессы, представитель USM Holdings Limited по связям с прессой заявил, что г-н Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба "Андерлехт", но никаких решений не было принято. Г-н Усманов остаётся постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба "Арсенал", - гласит комментарий пресс-службы Усманова.

Напомним, в рамках 12 тура АПЛ "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" 2:0, впервые за 12 лет выиграв 11 домашних матчей подряд. | http://soccernews.ru

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