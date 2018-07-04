Пресса уже предвидит игровую схему "Ювентуса" с Роналду в составе

Каталонское издание El Mundo Deportivo уже обозначило предполагаемую игровую схему туринского "Ювентуса" после возможного перехода в его стан ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, с португальцем состав "старой синьоры" в следующем сезоне может выглядеть следующим образом: Щесны, Канселу, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Эмре Джан, Хедира, Пьянич, Дибала, Игуаин, Роналду.

Напомним, Маротта отказался обсуждать с прессой возможное подписание Роналду. | soccernews.ru