Пресса узнала имена двух игроков из трансферного списка пожеланий Моуринью

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюреал мадридтони кроосгарет бэйл

Пресса узнала имена двух игроков из трансферного списка пожеланий МоуриньюИспанская пресса узнала имена двух игроков из трансферного списка пожеланий главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Так, по сведениям Marca, из пяти футболистов, которых в свою команду хотел подписать наставник "красных дьяволов", двое выступают за мадридский "Реал". Это полузащитник Тони Кроос и вингер Гарет Бэйл.

Напомним,  "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги Витселя "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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