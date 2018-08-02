Пресса узнала имена двух игроков из трансферного списка пожеланий Моуринью

Испанская пресса узнала имена двух игроков из трансферного списка пожеланий главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Так, по сведениям Marca, из пяти футболистов, которых в свою команду хотел подписать наставник "красных дьяволов", двое выступают за мадридский "Реал". Это полузащитник Тони Кроос и вингер Гарет Бэйл.

Напомним, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги Витселя "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru