Пресса узнала имена двух игроков из трансферного списка пожеланий Моуринью
Испанская пресса узнала имена двух игроков из трансферного списка пожеланий главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Так, по сведениям Marca, из пяти футболистов, которых в свою команду хотел подписать наставник "красных дьяволов", двое выступают за мадридский "Реал". Это полузащитник Тони Кроос и вингер Гарет Бэйл.
Напомним, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги Витселя "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31