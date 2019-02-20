Пресса все переворачивает: Жена Кокорина рассказала свою версию о произошедшем с футболистом

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Пресса все переворачивает: Жена Кокорина рассказала свою версию о произошедшем с футболистом
Дарья Валитова, являющаяся женой нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что ее муж не виноват в избиении людей в Москве.

"Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически. Здесь ломаются судьбы людей, детей. Каждый из мужчин хоть раз в жизни дрался. Они должны понести наказание, но законное.

Есть доказательство, что водитель начал первым оскорблять ребят и первые два удара нанес он. А с Паком вообще Саша после того, как ударил его стулом, пожали друг другу руки. Пресса все переворачивает", - приводят слова Валитовой российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким избили трех человек в Москве. Среди пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель Виталий Соловчук, а также чиновник Денис Пак.

Изначально обвиняемым избрали меру пресечения в виде пребывания под стражей в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря. С тех пор срок ареста дважды увеличивался на два месяца и на данный момент он истекает 8 апреля.

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