Пресса все переворачивает: Жена Кокорина рассказала свою версию о произошедшем с футболистом



Дарья Валитова, являющаяся женой нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что ее муж не виноват в избиении людей в Москве.

"Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически. Здесь ломаются судьбы людей, детей. Каждый из мужчин хоть раз в жизни дрался. Они должны понести наказание, но законное.

Есть доказательство, что водитель начал первым оскорблять ребят и первые два удара нанес он. А с Паком вообще Саша после того, как ударил его стулом, пожали друг другу руки. Пресса все переворачивает", - приводят слова Валитовой российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким избили трех человек в Москве. Среди пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель Виталий Соловчук, а также чиновник Денис Пак.

Изначально обвиняемым избрали меру пресечения в виде пребывания под стражей в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря. С тех пор срок ареста дважды увеличивался на два месяца и на данный момент он истекает 8 апреля.

Не пропустите: Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом. | http://soccernews.ru