Прессе стали известны имена пяти игроков, которых требовал приобрести в "Манчестер Юнайтед" Моуринью

2 Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Прессе стали известны имена пяти игроков, которых требовал приобрести в "Манчестер Юнайтед" МоуриньюПрессе стали известны имена пяти игроков, которых требовал приобрести главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "красных дьяволов" просил у руководства своего клуба подписать: защитников Рафаэля Варана ("Реал"), Харри Магуайра ("Лестер"), полузащитника Хамеса Родригеса ("Бавария"), вингера Джастина Клюйверта ("Рома") и форварда Эдинсона Кавани (ПСЖ).

Напомним, трансфер Йерри Мины в "Манчестер Юнайтед" сорвался. | soccernews.ru

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