Прессе стало известно, где Месси и Роккуццо проведут медовый месяц

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Прессе стало известно, где Месси и Роккуццо проведут медовый месяцНовоиспеченные супруги Лионель Месси и Антонелла Роккуццо уже давно определились с тем, где проведут свой медовый месяц, однако СМИ данная информация стала известна лишь сейчас.

Так, согласно сведениям испанской прессы, ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" и его вторая половинка отправятся отдыхать на острова Антигуа и Барбуда, расположенные в Карибском море. Этот курорт считается одним из самых дороги в мире и одним из самых уединенных мест на планете.

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