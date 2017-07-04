Прессе стало известно, где Месси и Роккуццо проведут медовый месяц

Новоиспеченные супруги Лионель Месси и Антонелла Роккуццо уже давно определились с тем, где проведут свой медовый месяц, однако СМИ данная информация стала известна лишь сейчас.

Так, согласно сведениям испанской прессы, ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" и его вторая половинка отправятся отдыхать на острова Антигуа и Барбуда, расположенные в Карибском море. Этот курорт считается одним из самых дороги в мире и одним из самых уединенных мест на планете.