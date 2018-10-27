Прессе стало известно, кого Перес видел заменой Роналду перед началом сезона

2 Теги реал мадридфлорентино перескриштиану роналдугарет бэйл

Прессе стало известно, кого Перес видел заменой Роналду перед началом сезонаИспанской прессе стало известно, кого президент мадридского "Реала" Флорентино Перес видел заменой ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду перед началом текущего сезона.

Так, согласно сведениям El Confidencial, босс королевского клуба решился на продажу португальца в туринский "Ювентус", так как был уверен, что заполнить уход его главной звезды сможет вингер "сливочных" Гарет Бэйл. Именно из-за сделанной ставки на валлийца Перес отказался от попыток подписать достойную замену пятикратному обладателю "Золотого мяча".

Напомним, руководство "Реала" определилось с приоритетным кандидатом на замену Модричу. | soccernews.ru

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Бейл тупой как двери, он мне и в подметки не годится!

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

ещё и хрустальный постоянно ломается

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