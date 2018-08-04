Прессе стало известно об обещании, которое Перес давал Модричу

Итальянской прессе стало известно об обещании, которое президент мадридского "Реала" Флорентино Перес давал полузащитнику своей команды Луке Модричу.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, босс королевского клуба дал слово 32-летнему хавбеку, что он будет готов отпустить его в другую команду, если "сливочным" удастся завоевать три кубка чемпионов подряд. Во время предстоящей встречи с президентом, которая должна состояться в начале следующей недели, хорват намерен напомнить ему о данном обещании.

Напомним, на встрече с Пересом Модрич попросит отпустить его в "Интер". | soccernews.ru