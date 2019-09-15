Прессинг "Норвича" загнал "Ман Сити" в будку и поднял настроение Клоппу! Разбираем сенсационный матч 5 тура АПЛ

После 4-х туров команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков, тогда как в активе новичка АПЛ только 3 пункта и текущее 19 место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Сити" с первых секунд прогнозируемо захватил инициативу – уже на 3-й минуте Родри пробил после подачи углового, однако Крул легко забрал мяч. Активно по левой бровке забегал Зинченко, который регулярно получал передачи от партнеров, но в основном в центре поля. На 6-й минуте украинец получил неприятный удар в ногу, но продолжил игру. За несколько секунд Александр в простой ситуации выпустил мяч в аут – вероятно, именно из-за повреждения. Впоследствии ошибку украинца повторил Отаменди, потеряв мяч в простом эпизоде. Гвардиола заметно занервничал. Неудивительно – его подопечные в первые минуты, мягко говоря, не впечатляли на фоне аутсайдера чемпионата. Еще больше испанец занервничал на 19-й минуте. Зинченко после прострела с фланга выбил мяч на угловой, который стал роковым для "Ман Сити". Кенни Маклин выиграл верховую борьбу и ударом головой расстрелял Эдерсона. 1:0 – "Норвич" неожиданно повел в счете и довел своих фанатов до экстаза.

Чемпион ответил ударом Стерлинга метров с 20-ти – немного неточно, а в следующем эпизоде ​​Агуэро пробил над перекладиной. "Норвич" выдержал натиск и вдруг шокировал именитых гостей. Быстрая контратака подопечных Фарке завершилась пасом Пукки на Кантвеллу, а тот покатил мяч в пустые ворота. Настоящий холодный душ для чемпиона еще в первом тайме! "Горожане" могли сразу сократить отставание в счете - после удара Стерлинга "Норвич" спасла штанга. Гости заметно занервничали – Зинченко попытался отобрать мяч у оппонента, когда он бросал аут, после чего упал на газон после контакта с соперником. Рефери провел профилактическую беседу, но обошлось без карточек. После этого украинец даже получил персональную порцию свиста трибун стадиона. Чемпионы, по сути, провалили первый тайм. Очень не хватало "горожанам" Кевина Де Брюйне, который остался в запасе. Но гости все же забили необходимый гол до перерыва. Агуэро замкнул классную подачу Бернарду Силвы. 7-й гол Агуэро в АПЛ, который забивает в каждом матче чемпионата – феноменальный показатель! Аргентинец стал первым футболистом в истории "Манчестер Сити", который отличился в стартовых 5-ти поединках сезона. На второй тайм Гвардиола выпустил тех же исполнителей – практически сразу "Норвич" мог забивать третий раз. Пукки обокрал Стоунза, но пробил не слишком удачно в дальний угол. Впрочем, уже в следующей атаке лучший игрок августа в АПЛ переправил мяч в пустые ворота после ужасной ошибки Отаменди и перехвата Буэндиа. 3:1 –Гвардиола был шокирован.

Вместо Гюндогана и Давида Силвы вышли Де Брюйне и Жезус. И тут же "горожане" создали момент, но Агуэро помешали нанести акцентированный удар. Гвардиола выпустил Мареза, но алжирец растворился на поле. Позже Стерлинг классно навесил на Агуэро, однако тот пробил выше. Лишь на 88-й минуте команда Гвардиолы сократила отставание. Родри мощным ударом поразил ворота Крула, забив свой дебютный гол в составе "горожан". 3:2 – на большее у гостей не хватило времени, хотя нечто похожее на финальный штурм они все же организовали. В частности, Крул забрал мяч после ударов Агуэро, Жезуса и Стерлинга. "Манчестер Сити" потерпел сенсационное поражение и не в лучшем настроении отправится в Харьков на поединок против "Шахтера", который пройдет уже в ближайшую среду. "Норвич" одержал вторую победу в чемпионате, набрал 6 очков и поднялся на 12-ю позицию. У "Манчестер Сити" 10 пунктов – это второе место в 5-очковым отставанием от "Ливерпуля". Борьба за чемпионский титул начинается!

"Ливерпуль" получил фору на старте сезона

В стартовых 5-ти турах Премьер-лиги подопечные Гвардиолы уже дважды потеряли очки. После ничьей против Тоттенхэма "горожане" потерпели первое в сезоне поражение и отпустили "Ливерпуль" уже на 5 очков. Чемпионы провели худший матч в нынешней кампании – безусловно, стоит отметить безупречную реализацию "Норвича" (3 гола из 3-х ударов в створ), но и сами игроки "Манчестер Сити" выглядели не лучшим образом. Конечно, это можно объяснить усталостью после матчей национальных команд, ведь многие исполнителей команды Гвардиолы защищали цвета своих сборных. "Норвич" был банально свежее, что было особенно заметно в моменте с третьим голом. Статистика не должна вводить в заблуждение – да, "Ман Сити" нанес 25 ударов по воротам Крула, но большинство из них не несли никакой угрозы воротам "канареек". Кроме двух голов, голкипер спас разве что после удара Агуэро на последних минутах матча, а также была еще одна стойка в эпизоде ​​с моментом Стерлинга. Традиционный контроль мяча (почти 69%) на этот раз не принес результата команде из Манчестера. "Ливерпуль" выиграл все 5 стартовых матчей чемпионата и оторвался от своего главного соперника на 5 очков. Впрочем, не забываем, что в прошлом сезоне "горожане" отыгрывали и не такое отставание – все только начинается, но завязка вышла топовой.

"Норвич" дал пищу для размышлений другим командам

Поединок против Норвича может стать очень полезным для тренерских штабов других команд АПЛ, ведь команда Гвардиолы продемонстрировала сразу несколько уязвимых мест. Прежде всего, это центр защиты и центр поля, в меньшей степени – фланги обороны. Травма Ляпорта, который выбыл минимум до конца года, стала большой проблемой для "Сити", что было ярко заметно в дуэли с подопечными Даниэля Фарке. Стоунз и Отаменди провели провальный матч, совершив несколько ужасных ошибок. Сразу 3 пропущенных гола – в первую очередь на их совести. Также не слишком удачно сыграл Гюндоган, через зону которого игроки "канареек" регулярно проходили без особого сопротивления. Впрочем, практически наверняка в следующих матчах выйдет Кевин Де Брюйне, который появился только во втором тайме. Прессинг "Норвича" на чужой половине поля периодически загонял в угол именитых гостей. Именно это стало главным залогом успеха хозяев в отчетной игре.

Игорь Малиенко | soccernews.ru