Преступники ограбили дом звезды "Барселоны"

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Преступники ограбили дом звезды "Барселоны"

В Барселоне ограбили дом защитника "Барселоны" Жерара Пике, в котором он проживает со своей женой певицей Шакирой, сообщает AS.

По сведениям издания, преступники украли драгоценности и ценные вещи. Дом футболиста был пуст и он об этом прознали злоумышленники.

Шакира в данный момент находится на гастролях в Европе, а Пике отправился навестить свою семью, получив выходной в сборной Испании.

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