Претендент на пост тренера "Барселоны" высказался о возможном назначении
Фото: инстаграм "Ривер Плейта"/Автор неизвестен
Аргентинский тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо поделился мнением о возможности возглавить "Барселону"
"Все знают, что я хочу завершить свой контракт (истекает в декабре). У меня нет мыслей, чтобы сейчас покинуть "Ривер Плейт".
Вам звонили из "Барселоны"?
"Звонили мне из "Барселоны" или нет, это ничего не меняет. Уходить не собираюсь, завершу свой контракт до декабря".
Также не пропустите: Промес рассказал об отношениях с болельщиками "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ван де Бека предложили "Реалу"
-
Рамос вновь пропустит матч ПСЖ
-
1
Министр иностранных дел Чехии бурно выразился об оскорблениях в адрес детей после матча "Спарты" с "Рейнджерс"
-
"Атлетико" хочет вернуть Люку Эрнандеса
-
2
Сульшер в восторге от Роналду
-
Претендент на пост тренера "Барселоны" высказался о возможном назначении
-
Промес рассказал об отношениях с болельщиками "Спартака"
-
Иньеста хочет вернуться в "Барселону"
-
Шевченко не возглавит "Кайрат"
-
Стерлинг определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
-
2
В Париже ограбили гостиницу, в которой живёт Месси
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
СМИ узнали требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе
-
Стали известны сроки восстановления Понсе
-
1
Гвардиола рассказал о своём прогрессе благодаря Клоппу
-
Куман посетовал на недостаточное усиление состава "Барселоны"
-
Широков оценил шансы "Спартака" на выход в плей-офф Лиги Европы
-
Основной хавбек "Барселоны" пропустит матч с "Атлетико"
-
Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ
-
1
Сульшер изменит тактику "Манчестер Юнайтед" ради Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18