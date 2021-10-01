Претендент на пост тренера "Барселоны" высказался о возможном назначении

Фото: инстаграм "Ривер Плейта"/Автор неизвестен

Аргентинский тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо поделился мнением о возможности возглавить "Барселону"

"Все знают, что я хочу завершить свой контракт (истекает в декабре). У меня нет мыслей, чтобы сейчас покинуть "Ривер Плейт".

Вам звонили из "Барселоны"?

"Звонили мне из "Барселоны" или нет, это ничего не меняет. Уходить не собираюсь, завершу свой контракт до декабря".

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