Претендент на серебро УПЛ неожиданно уступил середняку

Теги заря лугансколимпик донецк

Претендент на серебро УПЛ неожиданно уступил середнякуФото: Заря
В Чернигове подошел к концу перенесенный матч 10 тура Украинской Премьер Лиги. "Олимпик" принимал "Зарю" и смог одержать победу над одним из лидеров чемпионата со счетом 2:1. Луганчане имели шансы не только упрочить свои позиции в борьбе за бронзовые медали, но и замахнуться на серебро, которое дает путевку в квалификацию Лиги Чемпионов. Однако, воспользоваться возможностью на этот раз не удалось. Еще в первой половине матча за фол против нападающего хозяев был удален голкипер "Зари" Василь. Играя в меньшинстве, гости потратили много сил и во втором тайме пропустили два гола. В самом конце встречи Сайядманеш отыграл один гол, но времени для того, чтобы добыть хотя бы ничью уже не хватило.

"Олимпик" - "Заря" 2:1 (0:0)

Голы: Бабенко, 53 - 1:0, Тейшейра, 71 - 2:0, Сайядманеш, 90+2 - 2:1
Удаление: Василь, 32

"Олимпик": Кичак, Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Таллес, Нкенг, Тейшейра, Каргбо (Чогадзе, 36).

"Заря": Василь, Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс, Цвек (Назарина, 56), Хомченовский (Кабаев, 56), Кочергин (Юрченко, 81), Лунев (Шевченко, 35), Громов, Шахаб (Сайядманеш, 81).

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