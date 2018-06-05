Претендентом на Головина стал итальянский топ-клуб

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Претендентом на Головина стал итальянский топ-клуб

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Монако", "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 21-летний Головин провел за ЦСКА 43 матча, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. 

Не пропустите: "Ювентус" близок к перехвату трансферной цели "Барселоны". | http://soccernews.ru

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