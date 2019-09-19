Претенденты на "Золотой мяч" будут названы 21 октября

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Претенденты на "Золотой мяч" будут названы 21 октября
21 октября будет оглашен список претендентов на "Золотой мяч", вручаемый журналом France Football.

Вручение награды состоится 2 декабря в Париже в театре Шатле. В мероприятии поучаствует бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба.

Кроме того, будут вручены женский "Золотой мяч", приз лучшему игроку младше 21 года и награда лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

Не пропустите: France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина. | http://soccernews.ru
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