Презентация Алвеса в "Сан-Паулу" собрала аншлаг
"Сан-Паулу" представил своего звёздного новичка Дани Алвеса.
На презентацию 36-летнего футболиста пришли более 40 тысяч человек.
Напомним, что Алвес перешёл в "Сан-Паулу" на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2022 года.
Не пропустите: Алвес выбрал необычный игровой номер в "Сан-Паулу". | http://soccernews.ru
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|12
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|Гоияс
|12
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|13
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|Форталеза
|13
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|Васко да Гама
|13
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|Флуминенсе
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|КСА
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|Аваи
|13
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