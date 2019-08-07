Презентация Алвеса в "Сан-Паулу" собрала аншлаг

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Презентация Алвеса в "Сан-Паулу" собрала аншлаг

"Сан-Паулу" представил своего звёздного новичка Дани Алвеса.

На презентацию 36-летнего футболиста пришли более 40 тысяч человек.

Напомним, что Алвес перешёл в "Сан-Паулу" на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2022 года.

Не пропустите: Алвес выбрал необычный игровой номер в "Сан-Паулу". | http://soccernews.ru
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