Презентация Алвеса в "Сан-Паулу" собрала аншлаг

"Сан-Паулу" представил своего звёздного новичка Дани Алвеса.

На презентацию 36-летнего футболиста пришли более 40 тысяч человек.

Напомним, что Алвес перешёл в "Сан-Паулу" на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2022 года.

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