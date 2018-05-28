Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии
Презентация новичка "Виссел Кобе" Андреса Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии.
Как сообщает Football Espana, поприветствовать 34-летнего испанца пришли более восьми тысяч болельщиков. В руках фанатов были баннеры "Добро пожаловать".
Andres Iniesta in a Vissel Kobe shirt for the first time pic.twitter.com/k0kyiUqSSy— B/R Football (@brfootball) 26 мая 2018 г.
Напомним, что Иньеста заключил с "Виссел Кобе" трёхлетний контракт.
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|М
|О
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|Санфречче Хиросима
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|17
|26
|6
|Гамба Осака
|17
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|Кашива Рейсол
|17
|24
|8
|Джубило Ивата
|17
|23
|9
|Токио
|17
|23
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|Йокогама Ф. Маринос
|17
|22
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|Албирекс Ниигата
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|14
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|Шонан Беллмаре
|17
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|Ависпа Фукуока
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|11