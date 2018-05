Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии

Презентация новичка "Виссел Кобе" Андреса Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии.

Как сообщает Football Espana, поприветствовать 34-летнего испанца пришли более восьми тысяч болельщиков. В руках фанатов были баннеры "Добро пожаловать".

Andres Iniesta in a Vissel Kobe shirt for the first time pic.twitter.com/k0kyiUqSSy