Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии

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Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии

Презентация новичка "Виссел Кобе" Андреса Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии.

Как сообщает Football Espana, поприветствовать 34-летнего испанца пришли более восьми тысяч болельщиков. В руках фанатов были баннеры "Добро пожаловать".

 

Напомним, что Иньеста заключил с "Виссел Кобе" трёхлетний контракт.

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