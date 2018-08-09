Презентация Куртуа в качестве игрока "Реала"

Сегодня в Мадриде состоялась презентация новичка "Реала" Тибо Куртуа.

Напомним, что 26-летний Куртуа перешёл в "Реал" за 35 миллионов евро и заключил с королевским клубом контракт до лета 2024 года.

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