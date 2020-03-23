Презентация новой формы сборной России перенесена на неопределенный срок из-за переноса Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год сроки презентации формы сборной России также сдвинулись. О новых сроках мы объявим дополнительно", - передает пресс-служба Adidas.

Презентация должна была состояться в конце марта, однако 17 марта стало известно, что Евро-2020 перенесен на 2021 год.

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