Презентация Роналду в "Ювентусе" будет закрыта для болельщиков

Криштиану Роналду вскоре представлен в качестве футболиста "Ювентуса".

Ожидается, что в Турин португалец прилетит 16 июля.

Как сообщает As, мероприятие будет закрыто для фанатов.

Издание отмечает, что "Ювентус" никогда не представлял новых игроков перед болельщиками.

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