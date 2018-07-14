Презентация Роналду в "Ювентусе" будет закрыта для болельщиков

Теги ювентускриштиану роналду

Презентация Роналду в "Ювентусе" будет закрыта для болельщиковКриштиану Роналду вскоре представлен в качестве футболиста "Ювентуса".

Ожидается, что в Турин португалец прилетит 16 июля.

Как сообщает As, мероприятие будет закрыто для фанатов. 

Издание отмечает, что "Ювентус" никогда не представлял новых игроков перед болельщиками.

Читайте: Дель Боске: "Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы своей карьеры "Реалу" | http://soccernews.ru

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