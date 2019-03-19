Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020
Сегодня, 19 марта, стало известно, какой мяч будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020. Об этом сообщает Squawka.
Квалификационный раунд ЧЕ начнется на этой неделе.
Евро-2020 состоится в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля. В турнире примут участие 24 команды.
21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020.
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|Локомотив Москва
|20
|35
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|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11