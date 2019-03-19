Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020

Сегодня, 19 марта, стало известно, какой мяч будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020. Об этом сообщает Squawka.

Квалификационный раунд ЧЕ начнется на этой неделе.

Евро-2020 состоится в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля. В турнире примут участие 24 команды.

21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020.

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