Президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова

Президент "Ахмата" Магомед Даудов в своем инстаграме сообщил, что клуб покинет главный тренер Рашид Рахимов.

"Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята.

Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера", - написал Даудов.

54-летний специалист возглавил грозненский клуб летом 2018 года.

"Ахмат" с 9 баллами расположился на 15 месте в турнирной таблице РПЛ.

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