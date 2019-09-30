Президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова

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Президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова

Президент "Ахмата" Магомед Даудов в своем инстаграме сообщил, что клуб покинет главный тренер Рашид Рахимов.

"Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята.

Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера", - написал Даудов.

54-летний специалист возглавил грозненский клуб летом 2018 года.

"Ахмат" с 9 баллами расположился на 15 месте в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Сочи" обыграл "Ахмат" в матче 11-го тура РПЛ| http://soccernews.ru
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