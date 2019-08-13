Президент "Ахмата" после матча со "Спартаком" схватил арбитра и увёл в неизвестном направлении

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Президент "Ахмата" после матча со "Спартаком" схватил арбитра и увёл в неизвестном направлении

Скандалы вокруг матча пятого тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" не ограничились оскорблением арбитра Алексея Сухого через громкоговоритель.

Стало известно, что после финального свистка президент грозненского клуба и глава парламента Чечни Магомед Даудов схватил рефери за руку и увёл в неизвестном направлении.

При этом болельщики на трибунах поддерживали действия функционера, выкрикивая "Давай, давай".

Стоит отметить, что, по данным телеграм-канала "Мутко против", именно Даудов выкрикнул во время матча "Судья го****", а не никому неизвестный сотрудник пресс-службы.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Ахмат" со счётом 3:1. Хозяева поля завершали встречу вдесятером.

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