Президент "Ахмата" вслед за Кадыровым побрился налысо
Президент "Ахмата" Магомед Даудов обновил прическу. Функционер вслед за главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
"Ассаламу алайкум! Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету, которая является сунной Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету", - написал Даудов в Инстаграме, прикрепив видео с Кадыровым.
43-летний Кадыров является почетным президентом грозненского "Ахмата", который после 22 туров занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20