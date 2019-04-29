Президент "Аланьяспора" назвал причину ДТП, в результате которого погиб Шурал
Президент "Аланьяспора" Хасан Чавушолу рассказал, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб полузащитник команды Йосеф Шурал.
"Согласно информации, которую я получил от полиции, в автобусе было два водителя. Оба уснули перед ДТП", - сказал функционер.
Шуралу было 28 лет. Он перешёл в "Аланьяспор" из пражской "Спарты" в январе этого года. Сумма трансфера составила 160 тысяч евро.
За сборную Чехии хавбек сыграл 20 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Футбольная ассоциация Чехии опубликовала заявление касательно гибели Шурала. | http://soccernews.ru
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|30
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|BB Erzurumspor
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