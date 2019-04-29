Президент "Аланьяспора" назвал причину ДТП, в результате которого погиб Шурал

Теги аланьяспорйосеф шуралчехия

Президент "Аланьяспора" назвал причину ДТП, в результате которого погиб Шурал

Президент "Аланьяспора" Хасан Чавушолу рассказал, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб полузащитник команды Йосеф Шурал.

"Согласно информации, которую я получил от полиции, в автобусе было два водителя. Оба уснули перед ДТП", - сказал функционер.

Шуралу было 28 лет. Он перешёл в "Аланьяспор" из пражской "Спарты" в январе этого года. Сумма трансфера составила 160 тысяч евро.

За сборную Чехии хавбек сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Футбольная ассоциация Чехии опубликовала заявление касательно гибели Шурала. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону"

Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 30 62
2 Галатасарай Галатасарай 29 59
3 Бешикташ Бешикташ 30 59
4 Трабзонспор Трабзонспор 30 53
5 Аланьяспор Аланьяспор 30 42
6 Антальяспор Антальяспор 30 42
7 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 30 39
8 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 29 38
9 Касимпаса Касимпаса 29 38
10 Коньяспор Коньяспор 29 37
11 Кайсериспор Кайсериспор 30 37
12 Сивасспор Сивасспор 30 36
13 Анкарагюджю Анкарагюджю 30 36
14 Фенербахче Фенербахче 30 34
15 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 30 30
16 Бурсаспор Бурсаспор 30 30
17 BB Erzurumspor BB Erzurumspor 30 29
18 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 30 25
Полная таблица

топ-5 тегов