Президент "Амьена" обвинил болельщиков "Лилля" в обрушении заграждения
Президент "Амьена" Бернар Жоаннен настаивает на том, что заграждение было в идеальном состоянии.
"Вы только представьте: пятьсот фанатов "Лилля" хотели выбежать на поле! Они все навалились на заграждение, которое было в идеальном состоянии. Лига проведет расследование, но заграждение, повторюсь, было в идеальном состоянии" - приводит слова президента Get French Football News.
Напомним, что матч был перенесен на неопределенный срок.
Читайте также: Матч "Амьен" - "Лилль" был отменён из-за обрушения заграждения на трибуне. | http://soccernews.ru
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