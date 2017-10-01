Президент "Амьена" обвинил болельщиков "Лилля" в обрушении заграждения

Президент "Амьена" Бернар Жоаннен настаивает на том, что заграждение было в идеальном состоянии.

"Вы только представьте: пятьсот фанатов "Лилля" хотели выбежать на поле! Они все навалились на заграждение, которое было в идеальном состоянии. Лига проведет расследование, но заграждение, повторюсь, было в идеальном состоянии" - приводит слова президента Get French Football News.

Напомним, что матч был перенесен на неопределенный срок.

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