Президент "Анжи": "Адиев останется у руля команды, пока ему не поступит предложение от "Ювентуса"
Президент "Анжи" Осман Кадиев сообщил, что главный тренер команды Магомед Адиев не покинет свой пост.
Накануне махачкалинская команда была разгромлена "Краснодаром" со счётом 0:5, после чего 41-летний специалист объявил о своей отставке.
"Адиев остаётся работать в "Анжи". Мы с ним поговорили, и он до конца сезона будет тренировать клуб. Он человек очень совестливый и в такой ситуации правильно поступил, но я не принял отставку. Я как президент клуба также поступил в этом решении правильно. Он не сбежит с тонущего корабля, Адиев был на эмоциях после разгромного поражения от "Краснодара". Он останется у руля команды, пока ему не поступит предложение от "Ювентуса", - сказал Кадиев.
"Анжи" занимает 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. В активе команды по итогам 21-го тура 18 очков.
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