Президент "Анжи" недоволен судейством в матче со "Спартаком"

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Президент "Анжи" недоволен судейством в матче со "Спартаком"

Президент "Анжи" Осман Кадиев раскритиковал работу судейской бригады, которая обслуживала матч 25-го тура чемпионата России между махачкалинской командой и московским "Спартаком".

"Я очень сильно хочу поздравить судью. Самый лучший игрок сегодня был он. Мне больше нечего сказать" - сказал Кадиев.

Отметим, что на этом матче работала бригада Сергея Лапочкина. Игра завершилась победой "красно-белых" со счётом 4:1. | http://soccernews.ru

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