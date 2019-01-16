Президент "Анжи" опроверг информацию об обращении к Керимову за помощью

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Президент "Анжи" опроверг информацию об обращении к Керимову за помощью

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб не обращался к бывшему владельцу махачкалинской команды Сулейману Керимову с просьбой о помощи. Об этом сообщает сайт телеканала "360".

Ранее сообщалось, что руководство "Анжи" попросили у него 300 млн рублей, а Керимов не согласился помочь.

"Не общались с Керимовым, и я никого не уполномочивал ходить к Сулейману. Ни о каких суммах речь не шла. Мы с ним давно не встречались. В последний раз мы с ним виделись во время похорон его брата. Но мы не общались об "Анжи", - заявил Кадиев.

Керимов был владельцем махачкалинского клуба с 2011 по 2016 год. 

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