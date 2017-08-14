Президент "Анжи" подтвердил назначение Скрипченко

Президент "Анжи" Осман Кадиев подтвердил, что махачкалинскую команду возглавил Вадим Скрипченко.

"Вадим Скрипченко стал исполняющим обязанности главного тренера "Анжи" - сказал Кадиев.

Также руководитель клуба озвучил задачу, поставленную перед белорусским специалистом.

"Перед "Анжи" с новым тренером стоит задача занять достойное место, не ниже десятого в чемпионате России. Усиление будет, селекция у нас идёт постоянно. Философия клуба остаётся той же самой, она не меняется" - добавил Кадиев.

Стоит отметить, что по итогам шести туров "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе всего три очка.

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