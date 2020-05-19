Президент "Анжи" высказался о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане. Об этом сообщает Sport24.

"Только в моем селении умерло 16 человек. Многие лежат по домам, больницы не функционирует в полной мере, их не хватает. Там страшная картина творится. Минимум 200 человек лежат с коронавирусом в своих домах. У нас в год умирает 12-13 человек, а тут 16 за несколько недель! Если так обстоят дела в одном селении, то что же в республике в целом?" - рассказал Кадиев.

По последним данным, в Дагестане коронавирусом заражены 3553 человека, умерло - 35 человека.

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