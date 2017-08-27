Президент "Арарата" сравнил Гинера и Федуна

Президент "Арарата" Валерий Оганесян подверг сравнению Евгения Гинера и Леонида Федуна, которые являются владельцами ЦСКА и "Спартака" соответственно.

"Научился многому у Гинера. То, что он делает в российском футболе за такие деньги, это космос. Разница между Федуном и Гинером? Большая! Два разных человека. Разница в классе. Если проводить аналогии с футболистами, то Гинер - это Халк, а Федун - это Глушаков.

Хотя лучше сказать, что Гинер - это Вагнер Лав, а Федун - это даже не Глушаков, а Кирилл Комбаров, который играет в тульском "Арсенале" - приводят слова Оганесяна российские СМИ.

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