Президент аргентинской Федерации футбола сделал прогноз о будущем Месси в сборной страны

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Президент аргентинской Федерации футбола сделал прогноз о будущем Месси в сборной страны
Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа прокомментировал будущее в национальной команде ее лидера нападающего Лионеля Месси.

"Я думаю, что Месси хочет продолжить выступления за сборную. Но сейчас нужно не трогать его и начать строить новую команду. Месси любит свою сборную и страну. Неудача команды на Чемпионате Мира-2018 очень расстроила его, но мы по-прежнему нуждаемся в Месси. Лео взял на себя ответственность за результат, но думаю, что мы взвалили на его плечи слишком большой груз. Порой нам кажется, что он – супергерой, а не человек", - приводит слова Тапиа Infobae.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина в 1/8 финала проиграли Франции (3:4). 

31-летний Месси провел на турнире 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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