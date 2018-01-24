Президент Аргентины: "Месси сильнее Марадоны"

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Президент Аргентины: "Месси сильнее Марадоны"Президент Аргентины Маурисио Макри поразмышлял над тем, кто был лучшим футболистом в истории - Диего Марадона или Лионель Месси.

"Я для себя уже принял решение: Месси сильнее Марадоны. Я считаю так, принимая во внимание стабильность и количество голов Месси. Кроме того, футбол так же эволюционирует, как и всё в жизни. Быть лучшим в мире в данный момент сложнее, чем раньше. Сейчас другие темпы и другая игра", - сказал он.

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