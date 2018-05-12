Президент Аргентины не приедет на ЧМ-2018 в Россию

Президент Аргентины Маурисио Макри не посетит чемпионат мира в России.

Как сообщает источник, визит отменяется из-за обострения экономического кризиса в Аргентине.

Во вторник лидер южноамериканской страны запросил помощь у Международного валютного фонда (МФВ) на фоне резкого падения курса национальной валюты.

"Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом. Он [президент] точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается", - сообщил источник.

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