Президент Аргентины поздравил Месси с получением шестого "Золотого мяча"

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Президент Аргентины поздравил Месси с получением шестого "Золотого мяча"

Президент Аргентины Маурисио Макри опубликовал поздравительный пост в связи с вручением нападающему "Барселоны" Лионелю Месси "Золотого мяча", который стал для него рекордным шестым в карьере.

"Поздравляем Лео с новым "Золотым мячом"! Национальная гордость - за свой талант, усилия и смирение", - написал политик в твиттере.

Аргентинский форвард выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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