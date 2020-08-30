Президент Аргентины предложил Месси вернуться на родину

Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси вернуться на родину и перейти в "Ньюэллз Олд Бойз".

"Лео, ты в сердцах каждого из нас, но мы никогда не видели твою игру на родине. Порадуй всех нас, заверши карьеру в "Ньюэллз Олд Бойз". Это твой клуб", — приводит слова Фернандеса Marca.

Напомним, что 33-летний Месси принял решение покинуть "Барселону". В данный момент форвард пытается расторгнуть с клубом контракт, который действует до лета 2021 года. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", ПСЖ и "Интер".

Не пропустите: Месси не явился в расположение "Барселоны" для сдачи теста на коронавирус. | http://soccernews.ru