Президент "Арсенал" опроверг уход Кононова в "Спартак"

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Президент "Арсенал" опроверг уход Кононова в "Спартак"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев опроверг, что главный тренер "канониров" Олег Кононов в ближайшее время возглавит "Спартак".

"Об уходе Кононова мне ничего неизвестно. В настоящий момент Олег Георгиевич готовит "Арсенал" к игре с "Оренбургом" - сказал Аджоев.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян утверждал, что Кононов расторгнет контракт с "Арсеналом" после матча с "Оренбургом". А комментатор Илья Казаков сделал ещё более смелый прогноз - по его словам, белорусский специалист станет наставником "Спартака" уже сегодня. | http://soccernews.ru

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