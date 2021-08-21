Президент "Арсенала" о матче со "Спартаком": "Можно говорить, что мы недобрали два очка"
Фото: инстаграм "Арсенала"
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев подвел итоги матча со "Спартаком" (1:1).
"Спартак" есть "Спартак". Это большой клуб с великой историей, поэтому матчи с ним всегда особенные. Несмотря на то, что мы первыми пропустили, "Арсенал" вполне мог рассчитывать на победу. По той игре, которая была сегодня, можно говорить, что мы недобрали два очка. Ничья это тоже неплохо, однако могли и должны были выигрывать.
Думаю, можем занести эту игру себе в актив. Хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить. Такой футбол доставляет удовольствие фанатам", - приводит слова Аджоева "Чемпионат".
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