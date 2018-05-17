Президент "Арсенала" подвёл итоги сезона

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев подвёл итоги сезона 2017/18 для своей команды.

"Для нас сезон оказался успешным, потому что перед чемпионатом мы обозначили цель - попадание в первую десятку в турнирной таблице. В итоге, как известно, задача была выполнена. Хотел бы поблагодарить абсолютно всех, кто помогал команде добиваться результата - это и администрация клуба, и спортивный корпус, и наш 12-й игрок - болельщики" - сказал Аджоев.

Напомним, что "канониры" финишировали в завершившемся розыгрыше РФПЛ на седьмом месте, остановившись в шаге от выхода в Лигу Европы.

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