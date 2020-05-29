Президент "Арсенала" покинул свой пост

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Президент "Арсенала" покинул свой пост

Президент "Арсенала" Чипс Кесвик оставил занимаемую должность.

Как сообщает сайт "канониров", теперь совет директоров клуба будет состоять из Стэна Кронке, Джоша Кронке, Лорда Харриса и Кена Фрайара.

Кесвик занимал пост президента на протяжении семи лет, и являлся членом совета директоров с 2005 года.

Отметим, что в феврале Кесвик праздновал свое 80-летие.

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