Президент "Арсенала" покинул свой пост
Президент "Арсенала" Чипс Кесвик оставил занимаемую должность.
Как сообщает сайт "канониров", теперь совет директоров клуба будет состоять из Стэна Кронке, Джоша Кронке, Лорда Харриса и Кена Фрайара.
Кесвик занимал пост президента на протяжении семи лет, и являлся членом совета директоров с 2005 года.
Отметим, что в феврале Кесвик праздновал свое 80-летие.
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
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|Челси
|27
|44
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|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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