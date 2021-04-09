Президент "Арсенала" высказался о конфликте после матча с ЦСКА
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о конфликте после игры 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).
Напомним, что два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам "армейцев".
"Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть", - приводит слова Аджоева Sport24.
Отметим, что одним из участников конфликта стал сын президента Гурам Аджоев-младший.
Читайте также: Григалаве и Аджоеву, угрожавшим тренерам ЦСКА, грозит дисквалификация на два года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Успехи "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", осечка "Арсенала": все результаты Лиги Европы 8 апреля
-
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой"
-
"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы
-
Два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы" после кубкового матча
-
ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 апреля
-
Игнашевич рассказал о своих тренерских амбициях
-
Президент "Арсенала" высказался о конфликте после матча с ЦСКА
-
Зидан задумался об уходе из "Реала"
-
Успехи "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", осечка "Арсенала": все результаты Лиги Европы 8 апреля
-
"Челси" предложил Бакайоко ПСЖ и "Лиону"
-
Григалаве и Аджоеву, угрожавшим тренерам ЦСКА, грозит дисквалификация на два года
-
"Вильярреал" обыграл загребское "Динамо" в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой"
-
"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы
-
"Арсенал" упустил победу над "Славией" в Лиге Европы
-
Футболисты "Зенита" больше всех из РПЛ потеряли в стоимости за последние 15 лет
-
Олич прокомментировал победу ЦСКА над "Арсеналом"
-
Аршавин отказался от поста спортивного директора "Зенита"
-
Два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы" после кубкового матча
-
Орлов назвал имя нового тренера "Уфы"
-
"Лион" в серии пенальти переиграл "Ред Стар" и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
-
Черевченко может снова возглавить "Локомотив"
-
Определились все полуфиналисты Кубка России
-
1
ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России