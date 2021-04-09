Президент "Арсенала" высказался о конфликте после матча с ЦСКА

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Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о конфликте после игры 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).

Напомним, что два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам "армейцев".

"Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть", - приводит слова Аджоева Sport24.

Отметим, что одним из участников конфликта стал сын президента Гурам Аджоев-младший.

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