Президент "Арсенала" жёстко высказался о судействе в матче с "Краснодаром"

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Президент "Арсенала" жёстко высказался о судействе в матче с "Краснодаром"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев подверг резкой критике судейство в матче 11-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать. К судье подбегают, просят: "Посмотри, там не было пенальти!". Он отвечает, мол, нет - пенальти. Далее Костадинов играет чистый мяч возле штрафной, он говорит: накладка. И далее всё время мелкие фолы, разговоры, торможения. Поверьте, я всю эту школу прошёл ещё в советское время. Но так нельзя судить. Это убивает наш российский футбол! Казарцева нельзя допускать до судейства!

Очень тяжело играть сразу против двух команд - и "Краснодара", и команды судей. Когда 11 на 11 - это нормально, это честно. Но мы-то играли 11 на 17. "Краснодар" - это же не та команда, которой нужно помогать. "Краснодар" - солидный клуб, прекрасная команда. Нельзя было ей так помогать", - сказал Аджоев.

Напомним, что "Краснодар" обыграл "Арсенал" со счётом 2:0 благодаря голам Ари и Магомеда-Шапи Сулейманова.

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