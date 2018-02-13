Президент Ассоциации футбола Аргентины: "Убеждаем Месси, чтобы он меньше играл за "Барселону"

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал о переговорах, которые ведет его организация с капитаном национальной сборной Лионелем Месси.

"Я надеюсь, что все игроки приедут в расположение сборной перед Чемпионатом Мира в своей лучшей форме. Это важно для самих игроков и тренерского штаба. Мы разговариваем с Месси, чтобы убедить его позаботиться о себе и меньше играть в "Барселоне", - цитирует президента АФА TYC Sports.

Напомним, Ракитич назвал Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru