Президент "Аталанты" - о судействе в матче с "Реалом": "Это был шок. Возможно, арбитр неадекатен"

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Президент "Аталанты" - о судействе в матче с "Реалом": "Это был шок. Возможно, арбитр неадекатен"

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси обрушился с критикой на работу судейской бригады в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

На 17-й минуте встречи главный рефери Тобиас Штилер удалил полузащитника бергамской команды Ремо Фройлера, посчитав фолом последней надежды срыв в его исполнении рывка Ферлана Менди в штрафную площадь.

В итоге "сливочные" дожали соперника, выиграв со счётом 1:0 благодаря голу на 86-й минуте. Ответный поединок запланирован на 16 марта.

"Это был шок. Когда судья удалил нашего игрока, я подумал, что он просто перепутал карточку. Я был растерян. Игру смотрел весь мир, и тут такая вопиющая несправедливость. Это неприемлемо. Мне приходилось записывать все спорные эпизоды, чтобы не забыть ни одного. Все свистки были против нас. Арбитр пропустил фолы Начо и Модрича, не дал жёлтую карточку Васкесу за игру рукой, не удалил Каземиро за нырок. Рефери вспомнил, что уже предупреждал его и сунул карточку обратно в карман. Будь на его месте кто-либо из наших игроков, то, очевидно, его бы удалили. 

Такое количество ошибок недопустимо. Что тут скажешь? Возможно, арбитр неадекватен. Или он не готов к матчу ЛЧ? Может психологически зависим от участия в матче большого клуба? У меня было ощущение, что наш соперник пользуется благосклонностью, - приводит слова Перкасси Football Italia.

Не пропустите: Тренер "Аталанты" громко высказался по поводу судейства в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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