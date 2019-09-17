Президент "Аталанты" рассказал, почему Шкртел разорвал контракт с клубом через 3 недели
Президент "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал об уходе из команды словацкого защитника Мартина Шкртела.
"Мартин был опечален, когда его жена отказалась сюда переезжать", - приводит слова Перкасси Gazzetta dello Sport.
34-летний Шкртел подписал с "Аталантой" однолетний контракт, но через три недели аннулировал соглашение. Затем словак перешел в турецкий "Истанбул Башакшехир".
Напомним, что ранее Шкртел выступал за "Зенит", "Ливерпуль" и "Фенербахче".
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