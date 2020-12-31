Президент "Аталанты": тема Гомеса закрыта

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал возможный уход капитана команды Алехандро Гомеса из-за конфликта с главным тренером Жан Пьеро Гасперини.

"Гомес? Мы уже столько об этом сказали прессе. Для себя мы закрыли эту тему. Гасперини – навсегда. Он и весь клуб, вся структура остается на своих местах. Мой сын Лука отлично справляется и результаты на лицо", — цитирует Перкасси Football Italia со ссылкой на Eco di Bergamo.

Как сообщалось ранее, в перерыве матча Лиги Чемпионов с "Мидтьюлланном" произошел конфликт между Гомесом и Гасперини. Некоторые источники сообщали, что дело дошло до драки. Как следствие, во втором тайме 32-летний полузащитник на поле не появился.