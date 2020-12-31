Президент "Аталанты": тема Гомеса закрыта

Теги алехандро гомесджан пьеро гаспериниаталанта

Президент "Аталанты": тема Гомеса закрытаПрезидент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал возможный уход капитана команды Алехандро Гомеса из-за конфликта с главным тренером Жан Пьеро Гасперини.

"Гомес? Мы уже столько об этом сказали прессе. Для себя мы закрыли эту тему. Гасперини – навсегда. Он и весь клуб, вся структура остается на своих местах. Мой сын Лука отлично справляется и результаты на лицо", — цитирует Перкасси Football Italia со ссылкой на Eco di Bergamo.

Как сообщалось ранее, в перерыве матча Лиги Чемпионов с "Мидтьюлланном" произошел конфликт между Гомесом и Гасперини. Некоторые источники сообщали, что дело дошло до драки. Как следствие, во втором тайме 32-летний полузащитник на поле не появился.

СМИ уже заявляли, что аргентинским футболистом интересуется "Интер" и ПСЖ. 

Читать также: Гомес хочет покинуть "Аталанту", но остаться в Италии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й

Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов