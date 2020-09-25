Президент "Атлетико": "Бартомеу - великий. История докажет его правоту"
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высоко отозвался о своём коллеге из "Барселоны" Жозепе Бартомеу.
"Бартомеу - великий президент и великий человек. История докажет его правоту. Он будет считаться одним из лучших руководителей клуба. Я говорю это как его друг, а не от лица "Атлетико", - приводит слова Сересо Marca.
57-летний Бартомеу является президентом "Барсы" с января 2014 года, за этот период команда выиграла 11 трофеев.
Накануне "Атлетико" бесплатно подписал многолетнего лидера атак "сине-гранатовых" Луиса Суареса.
Не пропустите: Суарес прокомментировал свой переход из "Барселоны" в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14