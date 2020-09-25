Президент "Атлетико": "Бартомеу - великий. История докажет его правоту"

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Президент "Атлетико": "Бартомеу - великий. История докажет его правоту"

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высоко отозвался о своём коллеге из "Барселоны" Жозепе Бартомеу.

"Бартомеу - великий президент и великий человек. История докажет его правоту. Он будет считаться одним из лучших руководителей клуба. Я говорю это как его друг, а не от лица "Атлетико", - приводит слова Сересо Marca.

57-летний Бартомеу является президентом "Барсы" с января 2014 года, за этот период команда выиграла 11 трофеев.

Накануне "Атлетико" бесплатно подписал многолетнего лидера атак "сине-гранатовых" Луиса Суареса.

Не пропустите: Суарес прокомментировал свой переход из "Барселоны" в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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