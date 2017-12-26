Президент "Атлетико" доволен зимним усилением команды

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо доволен зимним усилением своей команды.

Напомним, что ранее "матрасники" купили полузащитника Витоло и форварда Диего Косту, однако заявить их клуб сможет только в январе.

"Атлетико" станет значительно сильнее. Тем, кто хочет нас обыграть, придётся сильно постараться. Диего Коста - потрясающий игрок и здорово подходит команде. Он очень забивной нападающий. Витоло демонстрировал то, каким футболистом он является в матчах за "Севилью" и "Лас Пальмас". С нетерпением жду того дня, когда они смогут сыграть за "Атлетико" - цитирует Сересо AS.

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