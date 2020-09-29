Президент "Атлетико": "Если Месси хочет играть с Суаресом, то всё возможно"
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо дал понять, что клуб может подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси, если тот сам захочет присоединиться к "матрасникам".
"Если Месси хочет играть с Суаресом, то я скажу так: с энтузиазмом всё возможно", - цитирует Сересо Mundo Deportivo.
33-летний Суарес перешёл из "Барсы" в "Атлетико" на прошлой неделе, заключив двухлетний контракт. В дебютном матче против "Гранады" уругваец оформил дубль и сделал голевую передачу.
Что касается Месси, то его соглашение с "сине-гранатовыми" истекает в июне следующего года. Минувшим летом аргентинец пытался покинуть команду, но руководство каталонского клуба заблокировало его уход.
Не пропустите: Симеоне оценил дебют Луиса Суареса за "Атлетико". | http://soccernews.ru
главное
-
Удачный дебют Кумана, фантастическая игра Суареса в новом клубе и провал лидеров в Бундеслиге: главные итоги прошедшего уик-энда
-
Новиков сам попросил об отставке с поста главного тренера "Динамо"
-
Главные новости дня: 28 сентября
-
СМИ: Новиков во вторник покинет "Динамо"
-
Английская Премьер-лига, 3-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" может в течение недели подписать двух игроков
-
Президент "Атлетико": "Если Месси хочет играть с Суаресом, то всё возможно"
-
У игрока "Монако" перед трансфером в другой клуб обнаружили коронавирус
-
У "Ювентуса" возникли сложности с расторжением контракта с Хедирой
-
Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт товарищеский матч с Швецией
-
Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб
-
Нюбель может уйти из "Баварии" в аренду через три месяца после подписания контракта
-
Удачный дебют Кумана, фантастическая игра Суареса в новом клубе и провал лидеров в Бундеслиге: главные итоги прошедшего уик-энда
-
"Ростов" отдал в аренду защитника Смирнова
-
"Милан" готов арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Тоттенхэм" хочет усилиться нападающим "Борнмута"
-
Новиков сам попросил об отставке с поста главного тренера "Динамо"
-
Клопп оценил игру Жоты в матче "Ливерпуль" - "Арсенал"
-
Хавбек "Баварии" согласовал контракт с "Лидсом"
-
Главные новости дня: 28 сентября
-
Экс-вратарь "Краснодара" близок к переходу в португальский клуб
-
"Манчестер Сити" отказался от трансфера Кулибали
-
СМИ: Новиков во вторник покинет "Динамо"
-
Английская Премьер-лига, 3-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Рюдигера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14