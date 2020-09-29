Президент "Атлетико": "Если Месси хочет играть с Суаресом, то всё возможно"

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо дал понять, что клуб может подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси, если тот сам захочет присоединиться к "матрасникам".

"Если Месси хочет играть с Суаресом, то я скажу так: с энтузиазмом всё возможно", - цитирует Сересо Mundo Deportivo.

33-летний Суарес перешёл из "Барсы" в "Атлетико" на прошлой неделе, заключив двухлетний контракт. В дебютном матче против "Гранады" уругваец оформил дубль и сделал голевую передачу.

Что касается Месси, то его соглашение с "сине-гранатовыми" истекает в июне следующего года. Минувшим летом аргентинец пытался покинуть команду, но руководство каталонского клуба заблокировало его уход.

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